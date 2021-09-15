Кабмин утвердил и направил в Раду проект госбюджета-2022

Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2022 года.
Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в среду.
«Бюджет на 2022 год не только сбалансированный и реалистический, но и бюджет модернизации страны, возобновления экономики и инвестиций в людей, в их здоровье, образование и развитие», — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
По словам премьера, проект бюджета предусматривает 197,2 млрд грн на медицину.
«Это на 31 млрд больше, чем в этом году. По сравнению с 2019 годом бюджет на медицину увеличился вдвое. Такое увеличение расходов позволяет в 2022 году установить минимальную зарплату врача на уровне 20 тыс. грн. Средняя зарплата врача будет выше 22,5 тыс.», — заявил он.
Отмечается, что 185,6 млрд грн будет направлено на образование, что 21 млрд грн больше, чем в текущем году.
Также 329 млрд грн будет направлено на социальную защиту, на сектор безопасности и обороны будет направлено 5,95% от ВВП, а именно 319,4 млрд грн, 13,5 млрд грн — на культуру, 11,3 млрд грн —на спорт и более 120 млрд грн будут направлены на строительство дорог.
Кроме того, на развитие регионов будет направлено 53,3 млрд грн.
«Основные макроэкономические параметры: уменьшение дефицита бюджета до 3,5%, уменьшение государственного долга, рост зарплат, стабильный курс гривни, снижение инфляции, рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП — как результат наших реформ», — заявил Шмыгаль.
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