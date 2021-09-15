Украина может получить от США «Железный купол»

Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны Iron Dome («Железный купол»). Об этом сообщил в среду Офис президента Украины Владимира Зеленского на своем официальном сайте, ссылаясь на информацию издания Politico.

«Благодаря договоренностям, которые были достигнуты во время визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности, систему Iron Dome („Железный купол“). Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США, сообщает издание Politico», — говорится в информации ОП.

Уточняется, что, согласно поправке, Министерство обороны США должно представить в Конгресс отчет, который будет включать варианты потенциальной продажи или передачи таких систем Украине. Отмечается также, что в законопроекте Палаты представителей США уже «содержится предложение о предоставлении военной помощи Украине в размере $275 млн, не включая передачу систем ПВО».

В ОП пояснили, что система Iron Dome, созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как один из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности. «По данным военных, система Iron Dome сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет», — отметили у президента.

Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США 2 сентября одобрил почти единогласно проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $778 млрд. Кроме прочего, согласно тексту документа, Украина в следующем финансовом году по военной линии от США может получить на $25 млн больше, чем в нынешнем году, — $275 млн.

В конце августа стало также известно о том, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине военную помощь в размере до $60 млн за счет средств Пентагона. Новый пакет помощи будет включать в себя оборонительные вооружения поражающего действия.