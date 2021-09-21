Войти
Зеленский считает, что ООН поможет вернуть Донбасс и Крым
позиция
Зеленский считает, что ООН поможет вернуть Донбасс и Крым
Байден заявит в ООН о новой внешней политике США
дружба народов
Байден заявит в ООН о новой внешней политике США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Зеленский назвал преждевременными разговоры о поставке из США системы ПРО «Железный купол»

171
Зеленский назвал преждевременными разговоры о поставке из США системы ПРО «Железный купол»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что еще рано говорить о том, что Украина может получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны Iron Dome («Железный купол»).

«Относительно „Железного купола“ еще рано говорить, но тем не менее вы слышали сигналы и месседжи от США. Поэтому я думаю, что результаты точно от нашей поездки в США будут и будут серьезные», — заявил Зеленский в обнародованном во вторник комментарии телеканалу «Дом».

Украинский лидер пояснил, что, прежде всего, ожидает реакции Вашингтона на план трансформации оборонного сектора Украины, который он презентовал в США в ходе своего недавнего визита. «Мы ожидаем фидбэк от администрации Байдена. Мы ожидаем фидбэк относительно плана трансформации, относительного оборонного сектора этой программы, мы ожидаем официального приезда делегации из США во главе с министром обороны, ожидаем этой встречи. Я думаю, она будет не один день на Украине, и там будет решаться часть этого плана трансформации. И также ожидаем фидбэк от бизнеса, у меня тут будет несколько встреч с несколькими месседжами», — отметил он, признав, что реализация договоренностей в оборонной сфере не будет быстрой.

Зеленский и официальная делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой накануне прибыли в США, где 21 и 22 сентября примут участие в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках визита запланировано также выступление президента на Генассамблее.

В ходе предыдущей поездки в Соединенные Штаты Зеленский 1 сентября презентовал план трансформации Украины. Тогда глава государства сообщил, что документ является инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике и содержит совместные экономические и инвестиционные проекты. По его словам, в этом плане заложены более 80 проектов на общую сумму $277 млрд, которые предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций.

Читайте также: В Судане произошла неудачная попытка госпереворота

Позднее Офис президента Украины на своем официальном сайте, ссылаясь на информацию издания Politico, сообщил о том, что Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол». Уточнялось, что соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США. В ОП пояснили, что система «Железный купол», созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности.

Однако 15 сентября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила сообщение о том, что Украина может получить от США «Железный купол», заявив, что не владеет такой информацией.

Владимир Зеленский, Железный купол
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 21 сентября 2021
Понедельник, 20 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016