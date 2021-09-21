Зеленский назвал преждевременными разговоры о поставке из США системы ПРО «Железный купол»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что еще рано говорить о том, что Украина может получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны Iron Dome («Железный купол»).

«Относительно „Железного купола“ еще рано говорить, но тем не менее вы слышали сигналы и месседжи от США. Поэтому я думаю, что результаты точно от нашей поездки в США будут и будут серьезные», — заявил Зеленский в обнародованном во вторник комментарии телеканалу «Дом».

Украинский лидер пояснил, что, прежде всего, ожидает реакции Вашингтона на план трансформации оборонного сектора Украины, который он презентовал в США в ходе своего недавнего визита. «Мы ожидаем фидбэк от администрации Байдена. Мы ожидаем фидбэк относительно плана трансформации, относительного оборонного сектора этой программы, мы ожидаем официального приезда делегации из США во главе с министром обороны, ожидаем этой встречи. Я думаю, она будет не один день на Украине, и там будет решаться часть этого плана трансформации. И также ожидаем фидбэк от бизнеса, у меня тут будет несколько встреч с несколькими месседжами», — отметил он, признав, что реализация договоренностей в оборонной сфере не будет быстрой.

Зеленский и официальная делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой накануне прибыли в США, где 21 и 22 сентября примут участие в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках визита запланировано также выступление президента на Генассамблее.

В ходе предыдущей поездки в Соединенные Штаты Зеленский 1 сентября презентовал план трансформации Украины. Тогда глава государства сообщил, что документ является инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике и содержит совместные экономические и инвестиционные проекты. По его словам, в этом плане заложены более 80 проектов на общую сумму $277 млрд, которые предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций.

Позднее Офис президента Украины на своем официальном сайте, ссылаясь на информацию издания Politico, сообщил о том, что Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол». Уточнялось, что соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США. В ОП пояснили, что система «Железный купол», созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности.

Однако 15 сентября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила сообщение о том, что Украина может получить от США «Железный купол», заявив, что не владеет такой информацией.