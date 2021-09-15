Украинцы скоро смогут растаможить автомобиль через «Дию»

Украинцы в рамках экспериментального проекта со 2 декабря 2021 года по 31 декабря 2023 года смогут через «Дию» подать необходимые для таможенного оформления документы, оплатить таможенный сбор и завершить оформление в автоматическом режиме.

Соответствующее решение правительство поддержало на заседании в среду.

«Для десятков тысяч украинцев ввоз авто часто превращался в ограничения, неудобства и затягивание. Поэтому мы приняли постановление, которое позволит через смартфон подавать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме», — прокомментировал решение правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом начисление таможенных платежей должно происходить в автоматическом режиме с дальнейшей возможностью оплатить через «Дию», указано в проекте постановления правительства.