Украинцы скоро смогут растаможить автомобиль через «Дию»

Украинцы в рамках экспериментального проекта со 2 декабря 2021 года по 31 декабря 2023 года смогут через «Дию» подать необходимые для таможенного оформления документы, оплатить таможенный сбор и завершить оформление в автоматическом режиме.
Соответствующее решение правительство поддержало на заседании в среду.
«Для десятков тысяч украинцев ввоз авто часто превращался в ограничения, неудобства и затягивание. Поэтому мы приняли постановление, которое позволит через смартфон подавать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме», — прокомментировал решение правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.
При этом начисление таможенных платежей должно происходить в автоматическом режиме с дальнейшей возможностью оплатить через «Дию», указано в проекте постановления правительства.
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