Time опубликовал список самых влиятельных людей года

Журнал Time в среду опубликовал список 100 наиболее влиятельных людей 2021 года. Его участники распределены на несколько категорий — «Пионеры», «Титаны», «Кумиры», «Новаторы», «Лидеры», «Деятели искусства».

Билли Айлиш стала одной из наиболее влиятельных личностей в категории «Пионеры». Ее коллега Меган Пити, выступающая под псевдонимом Megan Thee Stallion, охарактеризовала Айлиш как женщину, «которая может постоять за себя и за остальных женщин мира». В числе других «пионеров», которых выделило издание, — Бен Крамп (американский юрист, адвокат семьи Джорджа Флойда, погибшего в прошлом году в Миннеаполисе при задержании полицейскими), гимнастка из США Суниса Ли, замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Американская гимнастка Симона Байлз, 19-кратная чемпионка мира и четырехкратная олимпийская чемпионка, включена в список в категории «Титаны» — наряду с главой корпорации Apple Тимом Куком, южнокорейской актрисой Юн Ё Джон, известной по фильму «Минари», и другими.

В категории «Кумиры» Time отметил британского принца Гарри и его супругу актрису Меган Маркл за их благотворительную деятельность. Принц и его жена-американка более года назад сообщили о намерении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Они переехали в США, где заключили контракты о продюсировании и создании аудио- и видеоконтента со шведским сервисом потокового аудио Spotify и американским Netflix. В данную категорию среди прочих вошла японская теннисистка Наоми Осака, а также Алексей Навальный, американские певицы Бритни Спирс и Долли Партон.

Одним из самых влиятельных людей в категории «Новаторы» стал исполнительный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг. В этой категории оказались также основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, биохимик из Венгрии Каталин Карико, директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг и создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин.

В группе «Лидеры» Time отметил главу Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, а также президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, председателя КНР Си Цзиньпина, лидера политического крыла радикального движения «Талибан» Абдул Гани Барадар и других.

Наиболее влиятельными людьми в категории «Деятели искусства» по версии журнала стали: американская актриса Кейт Уинслет, режиссер удостоившейся премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм» картины «Земля кочевников» Хлоя Чжао, рэпер Lil Nas X, писательница Нора К. Джемисин.