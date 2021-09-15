В Японии начали продавать мини-офисы для удаленной работы

Японская строительная компания KI Star Real Estate представила мини-офисы для удаленной работы, сообщает The Guardian. По мнению создателей, такие строения будут популярны среди офисных сотрудников, не имеющих возможности организовать место для работы у себя дома, но при этом не желающих уезжать от семьи. В период пандемии 70% жителей Токио из-за нехватки пространства дома работали из автомобилей.

Офис Hanare Zen выделяется своими миниатюрными габаритами: ширина — 91 см, длина — 1,8 м, высота — 2 м. Офис оборудован розетками, освещением и звукоизоляцией. Цена составляет чуть меньше $5 тыс.

Мини-офис строители поставят за два дня всем желающим в Токио и близлежащих к нему районах. Когда пандемия закончится, офис можно переоборудовать в кладовку, предлагают в компании.

В мае застройщик KI Star Real Estate представил дом для удаленной работы Hanare Study Version, который стал прототипом Hanare Zen, но был вдвое больше: ширина — 1,8 м, длина — 3,6 м.