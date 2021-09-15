В Японии начали продавать мини-офисы для удаленной работы

Японская строительная компания KI Star Real Estate представила мини-офисы для удаленной работы, сообщает The Guardian. По мнению создателей, такие строения будут популярны среди офисных сотрудников, не имеющих возможности организовать место для работы у себя дома, но при этом не желающих уезжать от семьи. В период пандемии 70% жителей Токио из-за нехватки пространства дома работали из автомобилей.
Офис Hanare Zen выделяется своими миниатюрными габаритами: ширина — 91 см, длина — 1,8 м, высота — 2 м. Офис оборудован розетками, освещением и звукоизоляцией. Цена составляет чуть меньше $5 тыс.
Мини-офис строители поставят за два дня всем желающим в Токио и близлежащих к нему районах. Когда пандемия закончится, офис можно переоборудовать в кладовку, предлагают в компании.
В мае застройщик KI Star Real Estate представил дом для удаленной работы Hanare Study Version, который стал прототипом Hanare Zen, но был вдвое больше: ширина — 1,8 м, длина — 3,6 м.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016