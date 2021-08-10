Новый альбом Билли Айлиш возглавил чарт Billboard 200

Альбом «Happier Than Ever», выпущенный Билли Айлиш 31 июля, занял первое место в чарте Billboard 200, сообщает New York Times.
На данный момент в США уже продано 238 тыс. копий альбома, что делает его пятым по успешности альбомом года. Более высокие показатели были лишь у Джея Коула, Оливии Родриго, Моргана Уоллена и Тейлор Свифт.
Продажи альбома на физических носителях за неделю составили 54% от числа продаж альбомов всех исполнителей, включая 73 тыс. виниловых пластинок, 46 тыс. компакт-дисков и почти 10 тыс. кассет. По данным издания, альбом стал вторым с 1991 года по числу проданных виниловых пластинок за неделю, уступая лишь «Evermore» Тейлор Свифт.
3 сентября выйдет фильм-концерт Билли Айлиш «Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles».
19-летняя певица Билли Айлиш прославилась после выхода песни «Ocean Eyes» с ее дебютного альбома 2019 года «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», возглавившего мировые чарты. В 2020-м году стало известно, что заглавную песню очередного фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» исполнит Айлиш, что сделало ее самой молодой артисткой в истории бондианы. В этом же году певица стала триумфатором музыкальной премии «Грэмми», завоевав сразу пять наград в номинациях «Песня года», «Альбом года», «Запись года», «Лучший новый исполнитель» и «Лучший вокальный поп-альбом».
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