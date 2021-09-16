Проект госбюджета предусматривает увеличение финансирования Кабмина

Проект государственного бюджета Украины на 2022 год предусматривает увеличение финансирования хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета министров на 6,9%, или 174,8 млн грн по сравнению с 2021 годом, сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно проекту закона № 6000 от 15 сентября 2021 года, на секретариат правительства предлагается выделить 1,2 млрд грн, из которых 33 млн грн — на функционирование офиса по привлечению и поддержки инвестиций и 15 млн грн на мероприятия по поддержке лидерства в Украине, на Государственную службу статистики — 1,4 млрд грн и на Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей — 107,2 млн грн.
Как сообщалось, 15 сентября Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду проект госбюджета на 2022 год.
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