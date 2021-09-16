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Украина работает над организацией визита премьеров Украины, Грузии и Молдовы в Брюссель

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Украина работает над организацией визита премьеров Украины, Грузии и Молдовы в Брюссель

Украина работает над организацией совместного визита премьер-министров стран Ассоциированного трио (Украины, Грузии и Молдовы) в Брюссель, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Также в рамках Ассоциированного трио, еще одного формата, созданного Украиной, наше государство вместе с Грузией и Молдовой готовится к шестому саммиту Восточного партнерства 15 декабря. Мы также работаем над тем, чтобы три премьер-министра стран Ассоциированного трио посетили Брюссель вместе. Я убежден, что это нам удастся сделать», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, министр сообщил, что в октябре Украину должен посетить министр иностранных дел Турции. «Развивается и Квадрига Украины и Турции. В октябре Украину посетит мой турецкий коллега и друг Мевлют Чавушоглу. С ним мы будем согласовывать дальнейшие планы работы Квадриги и конкретные проекты, которые будут реализованы под эгидой этого формата», — пояснил он.

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Кулеба также напомнил, что премьер-министр Денис Шмыгаль провел недавно встречу с польским коллегой Матеушем Моравецким.

«Мы теперь будем работать над организацией встречи глав правительств стран Люблинского треугольника», — указал глава внешнеполитического ведомства.

Брюссель, Дмитрий Кулеба, Ассоциированное трио
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