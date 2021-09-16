У Украины есть претензии к ООН

Представители властей намерены провести встречу с руководством ООН в связи с неучастием ее представителей в саммите «Крымской платформы». Об этом сказал в четверг на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба.

«ООН проигнорировал саммит „Крымской платформы“. Мы будем говорить с руководством организации на эту тему», — сообщил Кулеба.

По его словам, это было «политическое решение». «Это говорит о состоянии дел в ООН. Скажу дипломатическим языком — это неправильное решение. Надо работать на благо всех, а не в интересах отдельных стран», — заявил министр.

23 августа в Киеве состоялся саммит «Крымской платформы», которая, согласно принятой декларации, призвана стать площадкой для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины. Создание «Крымской платформы» инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Эту идею он озвучил в сентябре 2020 года, выступая на Генассамблее ООН. Согласие приехать выразили представители 46 стран и международных организаций.