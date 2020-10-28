Трёхсторонняя группа договорилась об открытии 10 ноября КПВВ «Золотое» и «Счастье»

Участники очередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации при модераторстве ОБСЕ договорилась об открытии 10 ноября двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на Донбассе, сообщает Офис президента.

«Участники консультаций в Трехсторонней контактной группе договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) — „Золотое“ и „Счастье“ — 10 ноября», — сказано в сообщении.