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Трёхсторонняя группа договорилась об открытии 10 ноября КПВВ «Золотое» и «Счастье»

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Трёхсторонняя группа договорилась об открытии 10 ноября КПВВ «Золотое» и «Счастье»

Участники очередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации при модераторстве ОБСЕ договорилась об открытии 10 ноября двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на Донбассе, сообщает Офис президента.

«Участники консультаций в Трехсторонней контактной группе договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) — „Золотое“ и „Счастье“ — 10 ноября», — сказано в сообщении.

Донбасс, Счастье, Золотое, КПВВ, ТКГ
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Среда, 28 октября 2020
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