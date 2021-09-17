В Украине снова выросло число новых случаев заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 6 624 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 1 914 человек, 99 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 16 сентября 2021 в Украине зафиксировано 6624 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 677, медработников — 105). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 1 568 человек; летальных случаев — 99; выздоровели — 1 914 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.
Днем ранее, 16 сентября 2021 сообщалось о 5 744 новых инфицированных, 15 сентября зафиксировано 4 640 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 сентября зафиксировано 3 332 новых случая заболевания СOVID-19.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 338 164 человека, выздоровело 2 228 543 человека, летальных случаев — 54 750.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и Киеве (426).
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