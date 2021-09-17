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Китай предложил РФ, Ирану и Пакистану план сотрудничества по Афганистану

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Китай предложил РФ, Ирану и Пакистану план сотрудничества по Афганистану

Глава МИД Китая Ван И предложил России, Ирану и Пакистану расширить сотрудничеству по Афганистану и, в частности, оказать помощь местным жителям и заняться предотвращением рисков безопасности. Министр также призвал США взять на себя ответственность за восстановление Афганистана после вывода оттуда американских войск.

Свою инициативу Ван И озвучил на встрече с главами МИДов России, Ирана и Пакистана в Душанбе. План китайского министра включает пять пунктов. В их числе:

  • призвать США взять «основную ответственность за восстановление Афганистана» и также предоставление стране экономической и гуманитарной помощи;
  • способствовать формированию в Афганистане «широкой и инклюзивной политической структуры», поддержать афганский народ «в выборе своего собственного пути развития», проследить за соблюдением прав этнических меньшинств, женщин и детей;
  • предотвратить распространение рисков в области безопасности;
  • способствовать формированию совместных сил для оказания помощи Афганистану, чтобы помочь нуждающимся и «стимулировать страны региона и международные организации совместно оказывать помощь»;
  • продолжить развитие регионального сотрудничества, в том числе экономического.

Глава китайского МИДа считает, что Вашингтону после вывода военных из Афганистана нужно «серьезно усвоить урок», потому что «нельзя просто свалить с себя ответственность, развернуться и уйти». Министр отметил, что в Афганистане почти половина населения живет за чертой бедности, а 14 млн человек столкнулись с продовольственным кризисом.

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«Движение «Талибан» неоднократно обещало, что не позволит никаким силам использовать территорию Афганистана для нанесения ущерба интересам безопасности соседних стран. Мы надеемся, что новые власти Афганистана выполнят свои обязательства, окончательно отмежуются от террористических сил, будут решительно бороться с террористическими силами, нацеленными на соседние государства«,— отметил Ван И.

Напомним, талибы контролируют Афганистан с середины августа. США эвакуировали из страны более 120 тыс. человек. 7 сентября «Талибан» объявил о формировании переходного правительства. Пресс-секретарь талибов признал, что временное правительство назвать инклюзивным сложно, и пообещал исправить ситуацию при подготовке постоянного списка.

Китай, Афганистан
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