Китай предложил РФ, Ирану и Пакистану план сотрудничества по Афганистану

Глава МИД Китая Ван И предложил России, Ирану и Пакистану расширить сотрудничеству по Афганистану и, в частности, оказать помощь местным жителям и заняться предотвращением рисков безопасности. Министр также призвал США взять на себя ответственность за восстановление Афганистана после вывода оттуда американских войск.
Свою инициативу Ван И озвучил на встрече с главами МИДов России, Ирана и Пакистана в Душанбе. План китайского министра включает пять пунктов. В их числе:
Глава китайского МИДа считает, что Вашингтону после вывода военных из Афганистана нужно «серьезно усвоить урок», потому что «нельзя просто свалить с себя ответственность, развернуться и уйти». Министр отметил, что в Афганистане почти половина населения живет за чертой бедности, а 14 млн человек столкнулись с продовольственным кризисом.
«Движение «Талибан» неоднократно обещало, что не позволит никаким силам использовать территорию Афганистана для нанесения ущерба интересам безопасности соседних стран. Мы надеемся, что новые власти Афганистана выполнят свои обязательства, окончательно отмежуются от террористических сил, будут решительно бороться с террористическими силами, нацеленными на соседние государства«,— отметил Ван И.
Напомним, талибы контролируют Афганистан с середины августа. США эвакуировали из страны более 120 тыс. человек. 7 сентября «Талибан» объявил о формировании переходного правительства. Пресс-секретарь талибов признал, что временное правительство назвать инклюзивным сложно, и пообещал исправить ситуацию при подготовке постоянного списка.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016