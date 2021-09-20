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Рада планирует рассмотреть проект бюджета 21 сентября

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Рада планирует рассмотреть проект бюджета 21 сентября

Верховная Рада планирует рассмотреть проект закона № 6000 «О Государственном бюджете на 2022 год» на пленарном заседании во вторник, 21 сентября.

Об этом председатель ВР Дмитрий Разумков сообщил во время заседания Согласительного совета.

«Во вторник планируется рассмотрение проекта закона „О государственном бюджете Украины на 2022 год“. Хотел бы поблагодарить Кабинет Министров Украины. Они вовремя, согласно действующему законодательству 15 сентября внесли этот законопроект в Верховную Раду Украины. Хотел бы поблагодарить комитет (Комитет ВР по вопросам бюджета — ред.), он также разрабатывает документ. Надеюсь, что мы нормально в сроки сможем рассмотреть эти важные для государства вопросы », - сказал Разумков.

Он выразил надежду, что парламент вовремя примет проект государственного бюджета на 2022 год. Кроме этого, спикер рассказал, что на пленарном заседании 21 сентября парламент рассмотрит блок социальных законопроектов.

По его словам, в течение этой пленарной недели народные депутаты будут рассматривать, в частности, законопроекты № 3959 «О внесении изменений в административное и уголовное законодательства относительно введения деятельности Бюро экономической безопасности Украины» и № 4533 «О конституционной процедуре». В то же время Разумков отметил, что к проекту закона № 4533 подано большое количество поправок, и призвал членов Комитета ВР по вопросам правовой политики и авторов поправок качественно отработать их для того, чтобы Рада смогла эффективно рассмотреть соответствующий документ.

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Напомним, что Кабинет Министров на заседании 15 сентября утвердил законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» и подал его в парламент. В тот же день в Верховной Раде зарегистрировали этот документ под номером 6000.

бюджет-2022
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