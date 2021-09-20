Рада планирует рассмотреть проект бюджета 21 сентября

Верховная Рада планирует рассмотреть проект закона № 6000 «О Государственном бюджете на 2022 год» на пленарном заседании во вторник, 21 сентября.
Об этом председатель ВР Дмитрий Разумков сообщил во время заседания Согласительного совета.
«Во вторник планируется рассмотрение проекта закона „О государственном бюджете Украины на 2022 год“. Хотел бы поблагодарить Кабинет Министров Украины. Они вовремя, согласно действующему законодательству 15 сентября внесли этот законопроект в Верховную Раду Украины. Хотел бы поблагодарить комитет (Комитет ВР по вопросам бюджета — ред.), он также разрабатывает документ. Надеюсь, что мы нормально в сроки сможем рассмотреть эти важные для государства вопросы », - сказал Разумков.
Он выразил надежду, что парламент вовремя примет проект государственного бюджета на 2022 год. Кроме этого, спикер рассказал, что на пленарном заседании 21 сентября парламент рассмотрит блок социальных законопроектов.
По его словам, в течение этой пленарной недели народные депутаты будут рассматривать, в частности, законопроекты № 3959 «О внесении изменений в административное и уголовное законодательства относительно введения деятельности Бюро экономической безопасности Украины» и № 4533 «О конституционной процедуре». В то же время Разумков отметил, что к проекту закона № 4533 подано большое количество поправок, и призвал членов Комитета ВР по вопросам правовой политики и авторов поправок качественно отработать их для того, чтобы Рада смогла эффективно рассмотреть соответствующий документ.
Напомним, что Кабинет Министров на заседании 15 сентября утвердил законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» и подал его в парламент. В тот же день в Верховной Раде зарегистрировали этот документ под номером 6000.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016