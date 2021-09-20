По итогам обработки 95,05% протоколов путинская «Единая Россия» получает конституционное большинство

Провластная партия «Единая Россия» по результатам обработки 95,05% итоговых протоколов набирает 49,63% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Об этом сообщается на экране в информационном центре Центризбиркома России в понедельник.
По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они лидируют по 199 одномандатным округам. Таким образом, в сумме «Единая Россия» пока получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов).
Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ — 19,20%, ЛДПР — 7,48%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,43% и «Новые люди» — 5,4%. Пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.
Шестой идет Партия пенсионеров — 2,49%, далее следуют «Яблоко» и «Коммунисты России» — по 1,29%. Остальные партии набирают меньше одного процента голосов. Всего в выборах принимали участие 14 партий.
Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.
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