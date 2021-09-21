ЕС сделал официально заявление по российским выборам в Крыму и на Донбассе

Европейский Союз не признает выборы в Госдуму РФ, которые состоялись 17-19 сентября в оккупированном Крыму.

«ЕС не признает и не будет признавать незаконную аннексию Российской Федерацией Крыма и города Севастополь. Именно поэтому Евросоюз не признает так называемые выборы, состоявшиеся в оккупированном Крымском полуострове», — отмечается в заявлении высокого представителя от имени ЕС относительно выборов в Госдуму, а также региональных и местных выборов, размещенном на сайте Представительства ЕС в Украине во вторник.

В заявлении подчеркивается, что решение Российской Федерации по привлечению к участию в выборах в Государственную Думу, а также в региональных и местных выборах, жителей неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей в Украине, противоречит духу и целям Минских договоренностей.

«ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», — говорится в документе.

Кроме того, Европейский Союз сожалеет, что решение России существенно ограничить размер и формат международной миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами помешало ее развертыванию.

«ЕС принимает во внимание данные независимых и надежных источников, которые сообщали о серьезных нарушениях. Накануне выборов усилилось преследование оппозиционных политиков, организаций гражданского общества, независимых СМИ и журналистов. Это привело к ограничению выбора для российских избирателей, а также ограничило их возможности получения полной и точной информации о кандидатах», — отмечается в заявлении.

ЕС в очередной раз выражает свою глубокую обеспокоенность в связи с дальнейшим сокращением пространства для деятельности оппозиции, гражданского общества и независимых голосов в России. ЕС призывает руководителей России прекратить эту негативную тенденцию.

«Российская Федерация должна соблюдать обязательства по защите прав человека и демократических ценностей, взятых на себя в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы», — говорится в заявлении.