Войти
Лукашенко хочет, чтобы в семьях белорусов было минимум трое детей
соседи
Лукашенко хочет, чтобы в семьях белорусов было минимум трое детей
Зеленский считает, что ООН поможет вернуть Донбасс и Крым
позиция
Зеленский считает, что ООН поможет вернуть Донбасс и Крым

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

ЕС сделал официально заявление по российским выборам в Крыму и на Донбассе

253
ЕС сделал официально заявление по российским выборам в Крыму и на Донбассе

Европейский Союз не признает выборы в Госдуму РФ, которые состоялись 17-19 сентября в оккупированном Крыму.

«ЕС не признает и не будет признавать незаконную аннексию Российской Федерацией Крыма и города Севастополь. Именно поэтому Евросоюз не признает так называемые выборы, состоявшиеся в оккупированном Крымском полуострове», — отмечается в заявлении высокого представителя от имени ЕС относительно выборов в Госдуму, а также региональных и местных выборов, размещенном на сайте Представительства ЕС в Украине во вторник.

В заявлении подчеркивается, что решение Российской Федерации по привлечению к участию в выборах в Государственную Думу, а также в региональных и местных выборах, жителей неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей в Украине, противоречит духу и целям Минских договоренностей.

«ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», — говорится в документе.

Кроме того, Европейский Союз сожалеет, что решение России существенно ограничить размер и формат международной миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами помешало ее развертыванию.

«ЕС принимает во внимание данные независимых и надежных источников, которые сообщали о серьезных нарушениях. Накануне выборов усилилось преследование оппозиционных политиков, организаций гражданского общества, независимых СМИ и журналистов. Это привело к ограничению выбора для российских избирателей, а также ограничило их возможности получения полной и точной информации о кандидатах», — отмечается в заявлении.

Читайте также: Всю Украину переводят в «желтую» зону карантина

ЕС в очередной раз выражает свою глубокую обеспокоенность в связи с дальнейшим сокращением пространства для деятельности оппозиции, гражданского общества и независимых голосов в России. ЕС призывает руководителей России прекратить эту негативную тенденцию.

«Российская Федерация должна соблюдать обязательства по защите прав человека и демократических ценностей, взятых на себя в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы», — говорится в заявлении.

ЕС, выборы в Госдуму
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 21 сентября 2021
Понедельник, 20 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016