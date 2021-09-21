iPhone может научиться выявлять депрессию и психические расстройства

Apple разрабатывает технологии для iPhone, которые позволят выявлять депрессию и снижение когнитивных способностей у владельца. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники и изученные документы.
По словам собеседников издания, разработчики собираются использовать данные датчиков iPhone о физической активности, режиме сна, поведении при наборе текста для определения состояния пользователя и создания алгоритмов для надежного обнаружения сигналов, которые могут указывать на проблемы с психическим здоровьем.
Разработка ведется в сотрудничестве с Калифорнийским университетом и биотехнологической компанией Biogen. Представители компаний и исследовательского заведения отказались комментировать информацию об этом проекте, уточняет The Wall Street Journal.
Как отмечает газета, данные наработки находятся пока на очень ранней стадии и могут не воплотиться в жизнь. Хотя есть исследования о том, что люди с психическими проблемами немного по-другому пользуются своими устройствами, пока непонятно, можно ли создать надежные алгоритмы по выявлению подобных расстройств. Кроме того, масштабы отслеживания пользователей, необходимого для анализа, могут вызвать опасения по поводу конфиденциальности.
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