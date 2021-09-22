Разумкова не пригласили на совещание Зеленского с депутатами «Слуги народа»

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что его ещё не приглашали на большое совещание президента Владимира Зеленского с депутатами фракции «Слуга народа» и представителями Кабинета министров Украины, которое может состояться в конце следующей недели.

«Нет, по состоянию на сегодняшний день меня не приглашали на это совещание. Пригласят — обязательно приму участие, не пригласят — не приму. Я же не хожу в гости без приглашения», — сказал Разумков в интервью телеканалу «Прямой» в среду.

Как сообщалось, 21 сентября спикер фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук проинформировала, что президент Украины Владимир Зеленский в конце следующей недели соберёт депутатов из фракции и представителей всех ветвей власти на большое рабочее совещание, вероятно, в одной из областей запада Украине.

Темы предстоящего совещания: обсуждение стратегии власти на следующий год, достижений за прошедшие два года, плана законопроектных работ.