Венецианская комиссия даст заключение по законопроекту об олигархах в декабре

Венецианская комиссия примет заключение по законопроекту № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанными с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» на своем заседании в декабре.
Об этом говорится в письме председателя комиссии Джанни Букиккио на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, обнародованному народным депутатом Алексеем Гончаренко в Телеграм-канале.
«Венецианская комиссия подготовит свое заключение (по законопроекту № 5599 — Ред.) для принятия на своей 129 пленарной сессии 15-16 декабря 2021», — говорится в письме.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект № 5599 на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.
2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствия Конституции Украины законопроекта № 5599 и предложила направить его в Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия).
Это обращение поддержали 4 оппозиционные фракции парламента. 10 сентября спикер Дмитрий Разумков направил проект закона на рассмотрение Венецианской комиссии.
В Верховной Раде планируют рассмотреть законопроект о деолигархизации во втором чтении 23 сентября.
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