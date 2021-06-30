Уже две области Украины не попадают в «зеленую» зону

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины. Уже Киевская и Луганская области не соответствуют «зеленой» зоне по одному из показателей.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По состоянию на сегодня, 30 июня эти два региона, как и остальные области, находятся в «зеленой» зоне карантина. Однако в них «красный» уровень по показателю охвата тестирования на COVID-19. Вчера количество проведенных тестов на коронавирус в Киевской области составляло 262, а в Луганской — 269.

Отметим, что норма уровня охвата тестированием должна составлять не менее 300 тестов на 100 тысяч населения.

Однако для того, чтобы области попали в «красную» зону карантина необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее 2 показателя. Поэтому Киевская и Луганская области остаются в «зеленой» зоне.