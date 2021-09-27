Коронавирус привел к резкому сокращению продолжительности жизни

Пандемия коронавируса COVID-19 привела в 2020 году к наибольшему годовому снижению индекса продолжительности жизни с периода Второй мировой войны, сообщает издание Financial Times со ссылкой на исследование Оксфордского университета.
«Для западных стран, таких как Испания, Италия, Англии и Уэльса в Великобритании последний раз подобные значительные масштабы снижения ожидаемой продолжительности жизни в годовом счислении наблюдали во время Второй мировой войны», — приводят СМИ слова соведущего исследования Хосе Мануэля Абурто.
Согласно результатам исследования, продолжительность жизни сократилась более чем на шесть месяцев в 22 из 29 исследуемых стран. Среди них — ряд стран Европы, США и Чили. Издание уточняет, что сокращение продолжительности жизни у женщин в восьми странах и мужчин в 11 странах составило более года. В целом падение показателя продолжительности жизни зафиксировали в 27 странах.
«Таким странам понадобилось пять-шесть лет для увеличения продолжительности жизни на год. Достигнутый прогресс сведен на нет в течение 2020 года из-за COVID-19», — подчеркнул Абурто.
Как отмечается, сокращение продолжительности жизни затронуло в большей степени мужчин, нежели женщин. Наиболее существенное падение этого показателя отмечается среди мужчин в США, там продолжительность жизни упала на 2,2 года по сравнению с 2019 годом. На втором месте по самому большому сокращению продолжительности жизни среди мужского населения стоит Литва, там в годовом исчислении спад составил около 1,7 лет.
В США сокращение продолжительности жизни достигло беспрецедентного уровня и у женщин, среди которых наблюдалось падение этого показателя на 1,65 года по сравнению с 2019 годом. Исследователи отмечают, что в США смертность увеличилась среди людей трудоспособного возраста, в то время как в Европе увеличение смертности в большей степени затронуло лиц старше 60 лет.
Напомним, что с начала пандемии в мире выявили более 236,6 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 4,7 млн инфицированных скончались.
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