На Олимпиаду-2022 в Пекине не пустят иностранных зрителей

Иностранные зрители не смогут посетить соревнования зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине.
Об этом сообщает сайт Международного олимпийского комитета (МОК).
«Билеты будут продаваться исключительно зрителям, которые проживают на материковой части Китая и соответствуют требованиям мер по борьбе с COVID-19», — говорится в сообщении.
В МОК заявили, что в данный момент данные требования еще разрабатываются и будут обнародованы позже.
Вместе с тем на соревнования будут допущены как вакцинированные, так и не вакцинированные спортсмены. Вторые по прибытии в Пекин должны будут провести 21 день в самоизоляции.
Также сообщается, что в Пекине будет создана замкнутая система для безопасного проведения Олимпиады. Она будет охватывать все сферы, связанные с Играми, включая транспорт, размещение, питание. Люди, которые приедут на соревнования, смогут перемещаться только между объектами, связанными с Играми.
Им ежедневно будут делать тесты на коронавирус, заявил МОК.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине, Паралимпийские — с 4 по 13 марта.
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