Инфляция в Германии ускорилась до максимума с декабря 1993 года

Потребительские цены в Германии в сентябре увеличились на 4,1% в годовом выражении, максимальными темпами с декабря 1993 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).
Инфляция в помесячном выражении не изменилась.
Аналитики в среднем ожидали роста первого показателя на 4,2%, второго — на 0,1%, согласно Trading Economics.
В августе потребительские цены в ФРГ, рассчитанные по германским стандартам, выросли на 3,9% за год и не изменились в помесячном выражении.
Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в сентябре 2021 года увеличились на 4,1% в годовом выражении после роста на 3,4% месяцем ранее.
По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,3%.
В августе в помесячном выражении был отмечен рост на 0,1%.
Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 4% в годовом выражении и на 0,2% в помесячном.
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