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Украина возобновляет железнодорожное сообщение с Польшей

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Украина возобновляет железнодорожное сообщение с Польшей

АО «Укрзализныця» с 10 октября возобновит международное железнодорожное сообщение с Польшей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что билеты на поезд, который отправится по маршруту Киев — Перемышль, будут доступны с 1 октября. Купить билет можно на сайте Укрзализныци, в официальном чат-боте Укрзализныци и в кассах вокзалов. Поезд «Интерсити+» будет курсировать составом из вагонов производства Hyundai Rotem.

Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Польши и других стран Европы, а также граждан этих стран в Украину пассажиры могут узнать через официальные источники посольства Украины в Польше и посольств этих стран в Украине, а также через сайт Министерства иностранных дел Украины.

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Напомним, Укрзализныця в июне 2021 года начала возобновлять международное железнодорожное сообщение. Так, уже курсируют поезда в Австрию, Венгрию, Словакию и Молдову.

Международное железнодорожное сообщение было прекращено Кабинетом Министров Украины в марте 2020 года в связи с введением карантинных мер по борьбе с пандемией COVID-19.

Польша, УЗ
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