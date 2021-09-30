Украина возобновляет железнодорожное сообщение с Польшей

АО «Укрзализныця» с 10 октября возобновит международное железнодорожное сообщение с Польшей.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что билеты на поезд, который отправится по маршруту Киев — Перемышль, будут доступны с 1 октября. Купить билет можно на сайте Укрзализныци, в официальном чат-боте Укрзализныци и в кассах вокзалов. Поезд «Интерсити+» будет курсировать составом из вагонов производства Hyundai Rotem.
Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Польши и других стран Европы, а также граждан этих стран в Украину пассажиры могут узнать через официальные источники посольства Украины в Польше и посольств этих стран в Украине, а также через сайт Министерства иностранных дел Украины.
Напомним, Укрзализныця в июне 2021 года начала возобновлять международное железнодорожное сообщение. Так, уже курсируют поезда в Австрию, Венгрию, Словакию и Молдову.
Международное железнодорожное сообщение было прекращено Кабинетом Министров Украины в марте 2020 года в связи с введением карантинных мер по борьбе с пандемией COVID-19.
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