Инфляция в ФРГ достигла максимума с 1993 года

Инфляция в Германии составила в 2021 году 3,1%. Об этом сообщило в среду Федеральное статистическое ведомство, подтвердив свои предварительные подсчеты.

Как отмечает агентство DPA, это максимальный показатель с 1993 года. Ключевая причина — рост цен на энергоресурсы и топливо, которое подорожало на 10,4%.

Только в декабре 2021 года инфляция в стране выросла на 5,3 процентных пункта.

В 2020 году, когда была первая волна пандемии, годовая инфляция составила 0,5%.