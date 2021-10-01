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Байден отсрочил шатдаун в США на два месяца

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Байден отсрочил шатдаун в США на два месяца

Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства до 3 декабря, сообщается на сайте Белого дома.

Среди прочего проект закона, подписанный президентом, включает дополнительные ассигнования на помощь при стихийных бедствиях, а также тем, кто был эвакуирован из Афганистана.

До этого законопроект прошел одобрение в сенате и палате представителей американского конгресса. Подписанный президентом документ отсрочил вступление в силу шатдауна (приостановку работы части госструктур), который должен был наступить в полночь 1 октября. Конгрессмены и глава государства успели одобрить временное финансирование работы правительства всего за несколько часов до наступления крайнего срока.

Угроза шатдауна возникла из-за разногласий конгрессменов от Республиканской и Демократической партий по поводу госдолга США. Промежуточная версия проекта бюджета на следующий финансовый год (начался 1 октября) прошла обсуждение в палате представителей, однако в сенате ее заблокировали республиканцы. Они выступают против дополнительного условия о повышении федерального госдолга, внесенного в проект бюджета демократами.

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США на каждый финансовый год утверждают бюджетные ассигнования по 13 направлениям, включая сельское хозяйство, правосудие, энергетику и другие отрасли. Законопроекты по каждому направлению должны быть подписаны до 1 октября. На них приходится менее 30% бюджетных расходов, остальное идет на обязательные расходы, которые производятся в автоматическом порядке (например, программы медицинского страхования и пенсионного обеспечения).

Если конгресс и президент не договорятся о выделяемых бюджетных деньгах, правительство частично перестает работать, а сотрудников отправляют в простой. Работу продолжают структуры и ведомства, которые выполняют жизненно необходимые функции.

Джо Байден, шатдаун
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