Украина прекратила транзит газа из РФ в Венгрию

Транзит российского природного газа через территорию Украины в Венгрию прекращен с пятницы, 1 октября. Об этом говорится в сообщении компании «Оператор ГТС Украины».

«01 октября 2021 года с началом новых газовых суток (07:00) остановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии», — отмечается в нем.

Напомним, что Венгрия и «Газпром» в понедельник подписали новый контракт. Речь идет о поставках в Венгрию в обход Украины 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию и 1 миллиард — через Австрию.