В ЕС рекомендовали третью дозу вакцины от коронавируса, но не для всех

Дополнительная, третья доза вакцины от коронавируса Comirnaty и Spikevax может вводиться людям с ослабленной иммунной системой как минимум через 28 дней после введения второй дозы. Об этом заявило в понедельник Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
Рекомендация комитета EMA по лекарственным средствам для человека основывается «на исследованиях, свидетельствующих, что дополнительная доза увеличивает возможности по производству антител против коронавируса среди пациентов с пересаженными органами с ослабленной иммунной системой». В агентстве подчеркнули, что не располагают доказательствами того, что третья доза сможет защитить всех таких пациентов, однако ожидают, что «дополнительная прививка усилит защиту как минимум некоторых из них». Инструкции по использованию к обеим вакцинам будут обновлены, чтобы включить данную рекомендацию.
Параллельно в EMA призвали «проводить различия между дополнительной дозой для людей с ослабленной иммунной системой и бустерными дозами для людей с нормальной иммунной системой». В отношении бустерной дозы комитет провел оценку данных по Comirnaty, свидетельствующих об увеличении уровня антител при введении приблизительно через шесть месяцев после введения второй дозы людям в возрасте 18-55 лет. На основе этих данных комитет пришел к выводу, что «бустерные дозы могут рассматриваться как минимум через полгода после полной вакцинации для людей в возрасте старше 18 лет».
Однако при этом EMA оставило решение о выдаче официальной рекомендации на использование бустерных доз на усмотрение национальных регуляторов, «принимая во внимание появляющиеся данные по эффективности и ограниченное количество данных по безопасности». «Риск воспалительных заболеваний сердца и других редких побочных эффектов после бустеров неизвестен, ведется тщательный мониторинг», — подчеркнули в агентстве. В настоящее время регулятор также проводит оценку данных по бустерным дозам вакцины Spikevax.
Comirnaty является совместной разработкой американской фармацевтической компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Производством вакцины Spikevax занимается американская компания Moderna.
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