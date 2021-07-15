Как найти время учиться, когда времени нет

Когда мне было двадцать с небольшим, найти время для обучения было легко. Приходилось много трудиться, но свободное время всегда оставалось. Теперь, будучи отцом и владельцем бизнеса, я могу понять, как трудно найти время, чтобы освоить что-нибудь новое.

Мой список того, что нужно изучить, длинный и постоянно растет. В библиотеке у меня десятки непрочитанных книг. В браузере есть вкладка с курсами, которые я планирую посмотреть. Я хотел бы овладеть множеством новых навыков и еще десятки нужно поддерживать и совершенствовать.

Но в конце недели на обучение остается всего несколько часов. Как втиснуть в них все это? Ниже я сформулировал стратегии, которые помогли мне найти время на обучение.

Стратегия № 1: только один проект

Я следую простому правилу: лишь один проект за один раз. Если вы хотите научиться играть в теннис, рисовать и программировать, выберите что-то одно. Вы всегда можете заняться другим позже, но если обнаружите, что времени не хватает на одно занятие, то его точно не хватит на три дела сразу.

Что делает какое-то дело проектом? Возможно, это выглядит неясно, но я бы определил, что обучение — это проект, если оно не может происходить более или менее автоматически без усилий. То есть, если вы заядлый теннисист и играете пару матчей в месяц в любом случае, это не проект. Но если вы новичок в спорте и вам нужно часами тренироваться, чтобы научиться играть, это определенно он.

Иногда, когда я советую людям с несколькими целями выбрать один проект, они возмущаются. «Но другие проекты тоже важны для меня!». Хорошо. Займетесь остальными после того, как добьетесь прогресса в одном из них.

На практике последовательное выполнение проектов вас не ограничивает. Я думаю, что сопротивление больше связано с тем, что учиться сложно, а когда нет возможности реализовать какой-то проект, о нем легче фантазировать. Решение сначала выполнить один проект, а затем другой, предотвратит этот момент и позволит добиться реального прогресса.

Стратегия № 2: сделать обучение простым

Если у вас мало времени, нужно максимально упростить процесс обучения. Единственное исключение из этой тенденции состоит в том, что, упрощая, не нужно отказываться от реальной практики, которая необходима, чтобы добиться хороших результатов.

Один из способов сделать это — обустроить окружающую обстановку так, чтобы можно было сразу приступить к делу. Если ради тренировки вам каждый раз приходится тратить двадцать минут на подготовку оборудования, вы никогда не будете тренироваться, если не сможете выделять на это хотя бы час. А найти целый час при загруженной жизни весьма сложно, так что вы никогда не будете тренироваться.

Вот несколько способов упростить обучение:

Всегда держите материалы при себе. Если вы читаете, всегда берите с собой книгу или Kindle. Если хотите рисовать, носите с собой альбом для рисования. Загрузите материалы в смартфон, чтобы они были под рукой, когда вы будете готовы.

Обустройте рабочее место так, чтобы начинать немедленно. Если вы рисуете, держите мольберт и краски наготове. Если занимаетесь программированием, держите окно с проектом открытым, чтобы можно было щелкнуть мышью и начать писать код. Если готовитесь к экзамену, держите вопросы на столе, чтобы можно было пробежаться по ним, пусть даже у вас будет всего десять минут.

Сгруппируйте всю утомительную стартовую работу. Иногда приходится делать что-то неприятное и утомительное, прежде чем приступить к настоящему обучению. Например, настройка среды программирования для изучения нового языка — одна из самых неприятных частей нового проекта. Выделив время специально для этого, вам будет легче использовать пятнадцатиминутные отрезки времени, которые вы найдете, чтобы достичь прогресса.

Стратегия № 3: интегрировать обучение в свою жизнь

Многие проекты выпадают из графика, потому что в конечном итоге они не соответствуют другим источникам смысла нашей жизни. То, что созвучно вашей текущей работе, социальным или семейным интересам, может сначала потребовать некоторых усилий, но в конечном итоге становится чем-то, что трудно не делать.

Например, если вам нужно изучить что-то для работы, задумайтесь, как сделать это обязательным для себя. Если вам поручат проект, в котором пригодится этот навык, то лучше, если он у вас уже будет, чем начинать его изучать до того, как взять на себя какое-то обязательство.

То же самое относится к хобби, которое интегрируется с социальной жизнью. Научиться делать что-то вместе с детьми или овладеть навыками, которые делают жизнь более гладкой и легкой, очень полезно и важно. А если предмет обучения никак не связан с важными для нас вещами, он, скорее всего, быстро отсеется.

Стратегия № 4: Избавиться от бесполезных альтернатив

Что мешает читать, так это Netflix, который всегда находится на расстоянии одного клика. Что осложняет обучение программированию, так это возможность играть в видеоигры. Говорить на новом языке сложно из-за того, что можно просто говорить на родном.

Часто мы считаем нехватку времени самым большим препятствием на пути к прогрессу, но более вероятно, что виноваты усилия. Многие люди чрезвычайно заняты, но потом каким-то образом находят время, чтобы часами смотреть телевизор или играть в телефоне. Говорю это не с осуждением, просто хочу отметить, что выделение времени не помогает, если проблема в том, что проект требует больших усилий.

Полезная стратегия — временно отказаться от любых занятий, за которыми вы обычно проводите время: телевизор, телефон, игры и социальные сети. Через месяц подумайте, что из этого вы хотите вернуть, а без чего можете обходиться и дальше. Это не только экономит время, но и на контрасте делает занятия, связанные с обучением, менее трудоемкими.

Стремление учиться

Выделение времени на обучение — это, в конечном счете, вопрос мотивации. Но дело не в том, что вы должны заставить себя изучить что-то или чувствовать себя виноватыми за то, что мало читаете. Я думаю, что мотивация к обучению должна исходить из чего-то, что вас волнует — идея говорить на другом языке, освоение нового вида спорта или желание стать лучше должно стимулировать вас в достаточной степени, чтобы дело того стоило.

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