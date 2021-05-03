Настоящие истории успеха скучны

Существуют две главные истории о том, как возникает успех. Первую вы видели в фильмах и на телевидении. Возникает проблема, и кто-то беретесь за ее решение. Героические усилия вызывают вспышку озарения, за которой следует победа.
Вторая история намного скучнее. Вы начинаете откладывать с 20 лет, а к шестидесяти пяти у вас уже солидный пенсионный счет. Вы запускаете бизнес, стабильно развиваете его в течение десяти лет и, в конце концов, становитесь богатым. Вы тренируетесь каждый день годами и находитесь в отличной форме.
Первая история захватывающая. Вторая — совершенно унылая. Успех во втором случае практически незаметен, потому что он не ощущается. Это просто невидимые системы, работающие в фоновом режиме для создания результата. Несмотря на то, что первая история у всех на устах, вторая встречается гораздо чаще. Успех скучен, а не увлекателен, он кумулятивный, а не внезапный, к нему ведет системность, а не вдохновение.
Вдохновение помогает начать. Но это не механизм для получения результатов. Наоборот, к прогрессу ведет скучное, невидимое пыхтение.
С одной стороны, это значительно упрощает проблему успеха. Если достойные фильма моменты вдохновения не нужны, чтобы добиться прогресса, тогда действительно можно достичь многих рутинных целей. Привести себя в форму, открыть бизнес, стать богатым — ничего из этого не требует особой мотивации.
Но, с другой стороны, это усложняет проблему. Вдохновение — это просто, даже если оно не всегда возникает по желанию. А системы по постепенному получению результата часто не работают. Невольно возникают вопросы:
В отличие от вдохновения, которое предполагает, что всплеск мотивации преодолеет препятствия, это сложные вопросы. Каждый из них связан с базовой системой — привычками, вниманием, исследованиями, энергией — где есть множество параметров, которые нужно настроить. Успех приходит в результате правильного выбора настроек этих систем, но правильный выбор редко бывает очевиден.
Попытка противопоставить вдохновение и систему — уже само по себе чрезмерное упрощение. Причина в том, что мотивация — это и есть часть системы. Она находится под воздействием многочисленных невидимых факторов. Например:
Если вы отстранитесь и посмотрите на свою мотивацию как на своего рода систему, то сможете задаться вопросами, что нужно изменить, чтобы направить ее в нужном вам направлении.
Независимо от того, велики ли ваши амбиции или вы просто хотите внести небольшие улучшения, факторы успеха в значительной степени невидимы. Это не великие прозрения, ведущие к потоку действий, а тонкие системы, где результат приходит со временем.
Эта реальность требует от нас не только смелости, но и любопытства. Нужно попытаться понять самих себя — и когда мы на высоте, и когда нам не удается сделать то, что нужно. Успех — это во многом результат тщательного проектирования, а не героических усилий.