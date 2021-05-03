Настоящие истории успеха скучны

Существуют две главные истории о том, как возникает успех. Первую вы видели в фильмах и на телевидении. Возникает проблема, и кто-то беретесь за ее решение. Героические усилия вызывают вспышку озарения, за которой следует победа.

Вторая история намного скучнее. Вы начинаете откладывать с 20 лет, а к шестидесяти пяти у вас уже солидный пенсионный счет. Вы запускаете бизнес, стабильно развиваете его в течение десяти лет и, в конце концов, становитесь богатым. Вы тренируетесь каждый день годами и находитесь в отличной форме.

Первая история захватывающая. Вторая — совершенно унылая. Успех во втором случае практически незаметен, потому что он не ощущается. Это просто невидимые системы, работающие в фоновом режиме для создания результата. Несмотря на то, что первая история у всех на устах, вторая встречается гораздо чаще. Успех скучен, а не увлекателен, он кумулятивный, а не внезапный, к нему ведет системность, а не вдохновение.

Какую историю хотите рассказать вы?

Вдохновение помогает начать. Но это не механизм для получения результатов. Наоборот, к прогрессу ведет скучное, невидимое пыхтение.

С одной стороны, это значительно упрощает проблему успеха. Если достойные фильма моменты вдохновения не нужны, чтобы добиться прогресса, тогда действительно можно достичь многих рутинных целей. Привести себя в форму, открыть бизнес, стать богатым — ничего из этого не требует особой мотивации.

Но, с другой стороны, это усложняет проблему. Вдохновение — это просто, даже если оно не всегда возникает по желанию. А системы по постепенному получению результата часто не работают. Невольно возникают вопросы:

Стоит ли ходить в спортзал каждый день или три раза в неделю?

Если у вас несколько целей, следует ли работать над ними параллельно или последовательно? Как долго нужно фокусироваться на одной задаче, прежде чем переключиться на другую?

Стоит ли выделять время на планирование бизнеса? Или это прокрастинация, и нужно просто начать?

Если вы чувствуете выгорание через 3 месяца после начала, следует ли сделать перерыв? Или продолжать с риском получить истощение?

В отличие от вдохновения, которое предполагает, что всплеск мотивации преодолеет препятствия, это сложные вопросы. Каждый из них связан с базовой системой — привычками, вниманием, исследованиями, энергией — где есть множество параметров, которые нужно настроить. Успех приходит в результате правильного выбора настроек этих систем, но правильный выбор редко бывает очевиден.

Мотивация как система

Попытка противопоставить вдохновение и систему — уже само по себе чрезмерное упрощение. Причина в том, что мотивация — это и есть часть системы. Она находится под воздействием многочисленных невидимых факторов. Например:

Чтобы действовать последовательно, необходимо подкрепление действий. К сожалению, долгий путь к цели дается непросто, поэтому со временем мы теряем мотивацию.

Сильно влияет на мотивацию чувство контроля. Многие цели, которых мы никак не можем достичь, на самом деле мотивированы извне, поэтому такая мотивация не стабильна.

Мы гораздо больше склонны к рационализаторству, чем к рациональности. Не всегда легко обнаружить причины того или иного поведения, поэтому одной саморефлексии мало, чтобы понять, почему мотивация истощается.

Если вы отстранитесь и посмотрите на свою мотивацию как на своего рода систему, то сможете задаться вопросами, что нужно изменить, чтобы направить ее в нужном вам направлении.

Успех невидим

Независимо от того, велики ли ваши амбиции или вы просто хотите внести небольшие улучшения, факторы успеха в значительной степени невидимы. Это не великие прозрения, ведущие к потоку действий, а тонкие системы, где результат приходит со временем.

Эта реальность требует от нас не только смелости, но и любопытства. Нужно попытаться понять самих себя — и когда мы на высоте, и когда нам не удается сделать то, что нужно. Успех — это во многом результат тщательного проектирования, а не героических усилий.