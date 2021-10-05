У Telegram появилось более 70 млн новых пользователей на фоне сбоя сервисов Facebook

Мессенджер Telegram зарегистрировал более 70 млн новых пользователей на фоне масштабного сбоя сервисов Facebook накануне. Об этом во вторник в своем Telegram-канале написал основатель мессенджера Павел Дуров.
«Ежедневные темпы роста Telegram на порядок превысили норму, и за один день мы приняли более 70 млн беженцев с других платформ», — написал Дуров.
Вчера вследствие сбоя, вызванного, по предварительной версии, внутренней ошибкой, социальные сети и мессенджеры компании Facebook не работали свыше шести часов. Инженеры Facebook использовали болгарку, чтобы добраться до серверов и перезапустить их в ручном режиме.
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