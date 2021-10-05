Гейтс опустился на четвертое место в списке богатейших людей США

Владелец компании Blue Origin Джефф Безос в четвертый раз возглавил список богатейших людей США по версии Forbes, второе место у его «космического» конкурента Илона Маска, впервые за три последних десятилетия в двойку не вошел Билл Гейтс. Ежегодный рейтинг издания опубликован во вторник.
Общее состояние 400 богатейших людей США, по данным издания, составляет 1,8 триллиона долларов, что на 500 миллиардов больше, чем годом ранее. Состояние восьми богатейших людей в списке превышает суммы в 100 миллиардов долларов.
Порог «богатства» для включения в первую двадцатку рейтинга Forbes составляет сегодня 36 миллиардов долларов, на 10 миллиардов больше, чем годом ранее.
Лидером юбилейного сорокового американского зачета Forbes, который составлялся по данным на 3 сентября текущего года, стал богатейший человек планеты Джефф Безос, его состояние оценивается в 201 миллиард долларов. Второе место в списке богатейших людей США занял Илон Маск с состоянием в 190,5 миллиарда долларов. За последний год владелец SpaceX и Tesla увеличил свое состояние на 122 миллиарда долларов.
Третью строчку в списке богатейших американцев занял владелец Facebook Марк Цукерберг, в начале сентября его состояние оценивалось в 134,5 миллиарда долларов.
Четвертое место досталось основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу с 134 миллиардами долларов. Миллиардер, вынужденный из-за развода передать часть активов своей бывшей супруге, впервые за последние 30 лет не вошел в двойку богатейших людей США.
Пятерку лидеров замыкает сооснователь и совладелец компании Google Ларри Пейдж с 123 миллиардами долларов.
В десятку богатейших людей США не вошла ни одна женщина, первая из них — Элис Уолтон, владелица сети супермаркетов Walmart, заняла 12-ю позицию с 67,7 миллиардом долларов, она седьмой год подряд носит звание богатейшей женщины страны. Писательница Маккензи Скотт, бывшая жена Безоса и совладелица компании Amazon, заняла 15-е место с 58,5 миллиарда долларов. В целом, по данным Forbes, представительницы прекрасного пола заняли лишь 14% списка, в рейтинге из 400 богатейших людей страны только 56 женщин, при этом на их долю в общей сложности приходится 564 миллиарда долларов. Примечательно также, пишут аналитики Forbes, что подавляющее большинство женщин в рейтинге унаследовали свое состояние, лишь 10 женщин в списке являются основательницами компаний, которые приносят им доход.
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