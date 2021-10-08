Рада не смогла выбрать первого вице-спикера

Верховная Рада не смогла избрать первого вице-спикера на заседании 8 октября, к этому вопросу вернутся на следующей пленарной неделе.
На должность первого вице-спикера Верховной Рады претендовали Александр Корниенко из «Слуги народа» и София Федина из «Европейской солидарности».
Сначала спикер предлагал заслушать доклады кандидатов на должность.
Но глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия попросил перенести этот вопрос на следующую пленарную неделю.
«Европейская солидарность» также просила рассмотреть 8 октября бюджет, а кадровые вопросы перенести на следующую неделю.
После этого Стефанчук позвал к президиуму руководителей фракций и групп, и после короткого разговора с ними поставил на голосование предложение закрыть заседание Рады.
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