Правоохранители не исключают, что Полякова отравили

Начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Иван Выговский сообщил, что правоохранители рассматривают несколько версий смерти народного депутата смерти Антона Полякова.
«Выдвинуто несколько версий. Это хроническое заболевание Полякова, которое могло привести к смерти. А также отравление неизвестным веществом: как самостоятельно, так и неизвестным лицом», — заявил Выговский на брифинге в Киеве в пятницу.
Он отметил, что сейчас у правоохранителей уже есть предварительное врачебное заключение о смерти, которое было сделано после проведения вскрытия нардепа.
«Согласно нему (заключению о смерти — Ред.), причиной смерти Полякова является острая коронарная недостаточность, острое ишемическое заболевание сердца. Назначена судебно-медицинская экспертиза трупа и судебно-токсикологическая экспертиза... с целью обнаружения токсичных, ядовитых, наркотических, психотропных и медицинских веществ», — подчеркнул правоохранитель.
Утром в пятницу Отдел коммуникации полиции Киева, сообщил, что 8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова — народного депутата Украины.
Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой «Естественная смерть».
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