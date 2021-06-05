Верховный Суд все-таки признал победу Вирастюка на 87 округе

Большая Палата Верховного Суда отменила решение Верховного Суда от 23 мая, которым был отменен протокол ЦИК о признании победителем промежуточных выборов в ВР на 87 округе «слуги народа» Василия Вирастюка.
Как отмечается в сообщении ЦИК, суд оставил в силе протокол ЦИК о результатах выборов в ОВО № 87.
В комиссии добавили, что в субботу ожидается еще одно решение Большой Палаты по результатам рассмотрения апелляции в подобном деле.
Напомним, 24 мая Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии от 19 мая о признании победителем промежуточных выборов народных депутатов в 87 округе «слуги народа» Василия Вирастюка.
Центральная избирательная комиссия подала апелляцию на это решение Верховного Суда.
По данным ЦИК, по округу в Ивано-Франковской области победил кандидат от партии «Слуга народа» Василий Вирастюк. Он набрал 31,25% голосов. Его конкурент — представитель от партии «За будущее» Александр Шевченко получил поддержку 29,69% голосов избирателей.
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