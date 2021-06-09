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ЦИК после решения суда зарегистрировала Вирастюка нардепом

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ЦИК после решения суда зарегистрировала Вирастюка нардепом

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Василия Вирастюка народным депутатом, избранным на довыборах в Верховную Раду на округе № 87 (Ивано-Франковская область).

За данное решение члены ЦИК проголосовали единогласно на заседании комиссии в среду в Киеве.

Как сообщалось, 22 апреля ЦИК официально признала победу Василия Вирастюка на довыборах в парламент на округе № 87, прошедших 28 марта. 2 мая Большая палата Верховного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу кандидата от партии «За будущее» Александра Шевченко и признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов. Также суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК от 22 апреля 2021 года, которым установлены результаты выборов и Вирастюк признан победителем.

19 мая ЦИК, учитывая решения судов и позицию Большой палаты Верховного суда, приняла решение о признании Вирастюка избранным по результатам довыборов без учета результатов голосования на шести участках, на которых по результатам повторного подсчета голосов было установлено несоответствие количества бюллетеней за кандидата Шевченко.

Верховный суд на заседании 23 мая отменил протокол ЦИК Украины от 19 мая 2021 года об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в округе № 87 и признании Вирастюка избранным депутатом.

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ЦИК обжаловала решение Верховного суда, которым отменяется протокол ЦИК от 19 мая 2021 года об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в округе № 87 и признании Вирастюка избранным депутатом.

5 июня Большая палата Верховного суда оставила в силе протокол ЦИК о результатах выборов.

ЦИК, Василий Вирастюк
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