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Грантовые активисты не гнушаются риторики времен сталинских репрессий для давления на оппонентов, - эксперт

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Грантовые активисты не гнушаются риторики времен сталинских репрессий для давления на оппонентов, - эксперт

На противников того варианта судебной реформы, которую продвигают в Украине грантовые организации, оказывается неприкрытое давление.

Об этом заявил политический консультант, директор «Украинского Института политики» Руслан Бортник, комментируя высказывания главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, который ввел новый термин — «член семьи врага реформ» и публично призвал давить на этих людей.

«Такие высказывания — это попытка оказать сегодня давление на политических оппонентов, конкурентов, всех тех, кто сегодня выступает против той судебной реформы, которую продвигает Шабунин и его окружение», — убежден он.

Причин, по которым местные «реформаторы» позволяют себе такие высказывания и часто считают себя выше законов Украины, эксперт видит сразу несколько.

«Причина в их определенной интеллектуальной ксенофобии и в том, что они опираются на внешние источники поддержки, политической и финансовой. И это большая проблема», — убежден эксперт.

Многие эти люди — такие как Шабунин или Артем Сытник, уже стали внутри страны одиозными, но их патронов на Западе это не отпугивает. Политолог считает, что дело в глубоких и не всегда законных связах украинских грантовых активистов с их работодателями за рубежом.

«Запад когда-то их выбрал и эти люди остаются с Западом — здесь комплекс взаимной зависимости, комплекс неформальных, а иногда и незаконных связей», — полагает он.

Эксперт также убежден, что Шабунин никак не будет наказан за антидемократические высказывания.

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Напомним, ранее активист Виталий Шабунин, который возглавляет работающий на западные гранты Центр противодействия коррупции, назвал среди ключевых задач ЦПК продвижение механизмов воздействия в отношении «врагов реформ и членов их семей». Эта формулировка вызвала резкую критику, из-за очевидной параллели с «членами семей врагов народа» времен сталинских репрессий.

Руслан Бортник, Виталий Шабунин
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