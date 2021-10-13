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Украина ждет сигнала из Москвы для проведения встречи глав МИД нормандской четверки

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Украина ждет сигнала из Москвы для проведения встречи глав МИД нормандской четверки

Украинская сторона готова к встрече глав МИД стран нормандской четверки (Германия, Россия, Украина и Франция) и ждет сигнала из Москвы о готовности к таким переговорам. Об этом в среду на брифинге заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Если будет готовность... принять участие в такой встрече главы МИД России Лаврова и он это сделает, я буду рад и готов к переговорам. Мы ждем сигнал из Москвы. Пока его не получали. Как только они определятся, мы готовы», — сказал Кулеба.

По словам министра, к нему «несколько раз за год» обращались главы МИД Франции и Германии с вопросом том, готов ли глава украинской дипломатии к встрече глав МИД нормандской четверки. «Я отвечал, что готов. Но каждый раз не было такой встречи, потому что Лавров ее избегал», — добавил Кулеба.

Ранее он заявлял, что Украина хотела бы, чтобы встреча в нормандском формате прошла как можно скорее, и выражал надежду, что российская сторона подтвердит свое участие в ней.

Кулеба также сообщил, что Украина ожидает от России четкого ответа на вопрос о возможности встречи лидеров двух государств Владимира Зеленского и Владимира Путина. Встреча могла бы состояться как в рамках нормандского формата (Германия, Россия, Украина, Франция), так и отдельно от него, заявил в он. «Мы ждем от России четкого ответа, готовы они встречаться или нет, — отметил Кулеба, говоря о возможности переговоров на уровне двух президентов. — Эта встреча может быть в рамках нормандского формата или отдельно».

В апреле Зеленский заявил о желании встретиться с Путиным, чтобы обсудить конфликт на востоке Украины. Глава РФ 22 апреля, комментируя это предложение, отметил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то руководство Украины в первую очередь должно встречаться с руководителями так называемых ДНР и ЛНР. При этом Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если речь идет о развитии двусторонних отношений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что перспектива контактов Москвы и Киева на высшем уровне пока не просматривается, поскольку не меняются модальности и статус предыдущих договоренностей.

Также Кулеба заявил, что Украина ищет возможности для ответа на решение России не продлевать мандат миссии наблюдателей ОБСЕ в пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на российско-украинской границе после 30 сентября. «Политически Россия сделала шаг, который наносит разрушительный удар по Минским договоренностям... Поэтому эта тема бы предметом разговора между президентом Зеленским и президентом Франции и канцлером Германии в понедельник, и мы сейчас ищем возможности, чтобы найти симметричный или ассиметричный ответ на этот шаг», — сообщил министр.

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В то же время он подчеркнул, что при этом никакие действия не должны привести к обострению ситуации. «Мы все заинтересованы в движении вперед в мирном урегулировании, и поэтому нам надо сделать такие шаги, которые приведут не к эскалации ситуации, на что нас провоцирует Россия, а наоборот, к уступкам со стороны Российской Федерации, чтобы процесс мирного урегулирования был разблокирован», — отметил Кулеба. При этом он признал, что не стоить ожидать «какой-то активности в возобновлении миссии от ОБСЕ» на границе украинско-российской границе.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации 2 сентября сообщил, что Россия не видит оснований для продления мандата группы наблюдателей после его истечения 30 сентября 2021 года. По его словам, это решение пересмотру не подлежит.

нормандский формат, Дмитрий Кулеба
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