Украина ждет сигнала из Москвы для проведения встречи глав МИД нормандской четверки

Украинская сторона готова к встрече глав МИД стран нормандской четверки (Германия, Россия, Украина и Франция) и ждет сигнала из Москвы о готовности к таким переговорам. Об этом в среду на брифинге заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Если будет готовность... принять участие в такой встрече главы МИД России Лаврова и он это сделает, я буду рад и готов к переговорам. Мы ждем сигнал из Москвы. Пока его не получали. Как только они определятся, мы готовы», — сказал Кулеба.

По словам министра, к нему «несколько раз за год» обращались главы МИД Франции и Германии с вопросом том, готов ли глава украинской дипломатии к встрече глав МИД нормандской четверки. «Я отвечал, что готов. Но каждый раз не было такой встречи, потому что Лавров ее избегал», — добавил Кулеба.

Ранее он заявлял, что Украина хотела бы, чтобы встреча в нормандском формате прошла как можно скорее, и выражал надежду, что российская сторона подтвердит свое участие в ней.

Кулеба также сообщил, что Украина ожидает от России четкого ответа на вопрос о возможности встречи лидеров двух государств Владимира Зеленского и Владимира Путина. Встреча могла бы состояться как в рамках нормандского формата (Германия, Россия, Украина, Франция), так и отдельно от него, заявил в он. «Мы ждем от России четкого ответа, готовы они встречаться или нет, — отметил Кулеба, говоря о возможности переговоров на уровне двух президентов. — Эта встреча может быть в рамках нормандского формата или отдельно».

В апреле Зеленский заявил о желании встретиться с Путиным, чтобы обсудить конфликт на востоке Украины. Глава РФ 22 апреля, комментируя это предложение, отметил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то руководство Украины в первую очередь должно встречаться с руководителями так называемых ДНР и ЛНР. При этом Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если речь идет о развитии двусторонних отношений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что перспектива контактов Москвы и Киева на высшем уровне пока не просматривается, поскольку не меняются модальности и статус предыдущих договоренностей.

Также Кулеба заявил, что Украина ищет возможности для ответа на решение России не продлевать мандат миссии наблюдателей ОБСЕ в пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на российско-украинской границе после 30 сентября. «Политически Россия сделала шаг, который наносит разрушительный удар по Минским договоренностям... Поэтому эта тема бы предметом разговора между президентом Зеленским и президентом Франции и канцлером Германии в понедельник, и мы сейчас ищем возможности, чтобы найти симметричный или ассиметричный ответ на этот шаг», — сообщил министр.

В то же время он подчеркнул, что при этом никакие действия не должны привести к обострению ситуации. «Мы все заинтересованы в движении вперед в мирном урегулировании, и поэтому нам надо сделать такие шаги, которые приведут не к эскалации ситуации, на что нас провоцирует Россия, а наоборот, к уступкам со стороны Российской Федерации, чтобы процесс мирного урегулирования был разблокирован», — отметил Кулеба. При этом он признал, что не стоить ожидать «какой-то активности в возобновлении миссии от ОБСЕ» на границе украинско-российской границе.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации 2 сентября сообщил, что Россия не видит оснований для продления мандата группы наблюдателей после его истечения 30 сентября 2021 года. По его словам, это решение пересмотру не подлежит.