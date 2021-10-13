Киев не будет переносить школьные каникулы

Ученики столичных школ пойдут на осенние каникулы по графику — с 25 октября, причин для досрочного начала каникул нет, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.
«Причин для досрочного начала осенних каникул нет. Сейчас в школах Киева Covid-19 болеет чуть более 800 учеников, а это менее 0,3% от общего количества столичных школьников. Кроме того, во всех учебных заведениях уже вакцинировано более 86% работников, что является одним из основных условий очной работы. Учитывая темпы вакцинации, уже к концу октября мы вакцинируем практически 100% сотрудников», — цитирует Мондриевского пресс-служба КГГА в среду.
Он также отметил, что на сегодня почти во всех учебных заведениях включили отопление, а за выходные отопления включат во всех учебных заведениях, которых в городе более 900. Таким образом, в Киеве созданы все условия для безопасного продолжения образовательного процесса.
Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины инициировало досрочные школьные каникулы с 18 октября.
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