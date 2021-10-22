Школы Киева отправляют на две недели на карантин

В Киеве на две недели закрывают школы. Каникулы у детей, включительно с 1-4 классами, начнутся завтра, 23 октября. Об этом сообщил первый замглавы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник в эфире телеканала «Украина 24».

«Завтра мы отправляем школы на каникулы. Подчеркиваю, не с понедельника, а с завтра, учитывая эпидемиологические показатели города. Точно две недели школы будут закрыты, включая 1-4 классы», — сказал чиновник и добавил, что вторую неделю дети, возможно, будут обучаться дистанционно.

Как сообщили в мэрии, детские сады продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала. Работают другие учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.