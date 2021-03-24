Киевские школьники 5-11 классов с завтрашнего дня перейдут на дистанционное обучение

Ученики 5-11 классов столичных школ начнут обучение с 25 марта, пока что в дистанционном режиме, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.
«Для учеников 5-11 классов образовательный процесс начнется с 25 марта в дистанционном формате. Ученики же младшей школы, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, сядут за парты уже в понедельник», — сказал мэр на брифинге в среду.
По его словам, для учителей, руководителей учебных заведений в свою очередь подготовлены онлайн- рекомендации, вебинары и материалы для проведения дистанционных уроков, а также советы психологов.
Кличко отметил, что с материалами педагоги и родители учеников могут ознакомиться на сайте Департамента образования и науки в разделе «Дистанционное обучение».
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