Украина предложила России сыграть в игру по мотивам «Игры в кальмара»

Украина на официальном аккаунте страны в Twitter «предложила» России сыграть на выживание по мотивам корейского сериала «Игра в кальмара», который сейчас популярен в мире, следует из сообщения в соцсети в среду.
По сюжету «Игры в кальмара» участники игры на выживание произвольно выбирают фигуры, не зная, что их ждет дальше. Позже героям выдают сахарную пластину, на которой иглой нужно процарапать выбранную фигуру. Если участники ломают пластину или не успевают закончить фигуру, их убивают.
В своём официальном Twitter, Украина разместила сообщение в котором написано: «Игроки, откройте кейс и проверьте содержимое». Ниже надпись «Россия:» и далее прикреплена картинка, предполагающая, что России выпал украинский герб.
Челендж с сахарными пластинами сейчас набирает популярность в соцсетях, но с традиционными фигурами: треугольник, круг, звезда и зонт.
Премьера «Игры в кальмара» на платформе Netflix состоялась 17 сентября. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016