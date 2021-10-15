Цена на алюминий обновила 13-летний максимум

Стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) поднялась выше $3200 за тонну впервые с июля 2008 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 12:57 по Киеву.

В пике котировки на алюминий росли почти на 3%, достигая $3209 за тонну.

По состоянию на 13:11, стоимость алюминия росла уже на 3,1%, до $3215 за тонну.

По мнению аналитиков, рост стоимости алюминия вызван дефицитом энергетического угля в Китае и общим повышением цен на энергоносители. Рынок алюминия подогревает то, что из-за нехватки угля, который используется в работе электростанций, и, как следствие, ограничения поставок электроэнергии, производство металла в Китае может сократиться, отмечают эксперты.