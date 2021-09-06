На фоне беспорядков в Гвинее рекордно выросли цены на алюминий

Стоимость алюминия на новостях о госперевороте в Гвинее поднялась до $2 761 за тонну, что превысило максимум 2011 года, следует из данных торгов. Рост к закрытию торгов пятницы составил 1%.

5 сентября военные в Гвинее выступили по национальному телевидению и объявили о задержании президента Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции. Сообщалось, что перед президентским дворцом была слышна стрельба.

Мировой рынок алюминия на 20% зависит от поставок бокситов из африканской Гвинеи.