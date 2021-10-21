Из-за новых правил карантина автобусные перевозчики отказываются выходить на маршруты

Автобусные перевозчики отказываются выходить на маршруты из-за новых правил межобластных автобусных перевозок, отмечается в сообщении компании «Укрпас» в четверг.
С 21 октября в Украине начали действовать утвержденные Кабинетом министров Украины ужесточенные правила межобластных автобусных перевозок в «желтых» и «красных» регионах Украины.
«Сегодня на автобусные рейсы, которые отправляются с Центрального автовокзала Киева, не вышли 40% перевозчиков. Причина — перевозчики не понимают правил контроля и боятся, что полиция будет штрафовать водителей. В результате мы получаем то, против чего боролись с момента основания компании «Укрпас» — перевозчики возвращаются к «теневым» перевозкам, — сообщил директор «Укрпаса» Максим Скляренко.
По данным компании, 21 октября отменен ряд рейсов в Кривой Рог, Николаевку, Ровно, Харьков, Каменец-Подольский, Умань, Одессу, Белгород-Днестровский, Новгород-Северский и другие города.
Вместе с тем, по словам директора «Укрпаса», компания для удобства пассажиров и перевозчиков развернула пункт экспресс-тестов на Центральном автовокзале Киева.
Также в планах компании в ближайшее время организовать на автовокзале столицы пункт COVID-вакцинации.
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