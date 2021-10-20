Трамп обошел Байдена по популярности

Доля американцев, положительно относящихся к бывшему президенту США Дональду Трампу, составляет 39%, в то время как для действующего главы американской администрации Джо Байдена этот показатель составляет 38%. Соответствующие данные социологического опроса, проведенного Квиннипэкским университетом, опубликованы в среду.

У Трампа сохраняется высокий антирейтинг: отрицательно к нему относятся 52% американцев. При этом поддержка Трампа гражданами США показывает благоприятную для бывшего президента динамику: в мае этого года положительную оценку ему давали 37% американцев, а отрицательную — 57%.

Байден же, наоборот, популярность теряет. В мае о положительном отношении к нему заявили 49% американцев, об отрицательном — 42%. Теперь эти показатели составляют 38% и 50% соответственно. Еще хуже дела у хозяина Белого дома обстоят, когда речь заходит об одобрении результатов его деятельности. Положительную оценку ей дали только 37% участников опроса, отрицательную — 52%.

Не очень хорошие результаты и у Демократической партии, к которой принадлежит Байден. Ее деятельность в Конгрессе положительно оценивают только 30% респондентов, а отрицательно — 60%.

Недовольство курсом Байдена в США растет на фоне неудачного выхода из Афганистана, миграционного кризиса на границе с Мексикой, введения обязательной вакцинации для госслужащих, растущей инфляции, отсутствия результатов в проведении через Конгресс обещанных широких экономических реформ.