Войти
Шмыгаль заявил об отсутствии планов ввести локдаун по всей стране
официально
Шмыгаль заявил об отсутствии планов ввести локдаун по всей стране
Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
соседи
Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

vox pupoli
RSS

Трамп обошел Байдена по популярности

436
Трамп обошел Байдена по популярности

Доля американцев, положительно относящихся к бывшему президенту США Дональду Трампу, составляет 39%, в то время как для действующего главы американской администрации Джо Байдена этот показатель составляет 38%. Соответствующие данные социологического опроса, проведенного Квиннипэкским университетом, опубликованы в среду.

У Трампа сохраняется высокий антирейтинг: отрицательно к нему относятся 52% американцев. При этом поддержка Трампа гражданами США показывает благоприятную для бывшего президента динамику: в мае этого года положительную оценку ему давали 37% американцев, а отрицательную — 57%.

Байден же, наоборот, популярность теряет. В мае о положительном отношении к нему заявили 49% американцев, об отрицательном — 42%. Теперь эти показатели составляют 38% и 50% соответственно. Еще хуже дела у хозяина Белого дома обстоят, когда речь заходит об одобрении результатов его деятельности. Положительную оценку ей дали только 37% участников опроса, отрицательную — 52%.

Не очень хорошие результаты и у Демократической партии, к которой принадлежит Байден. Ее деятельность в Конгрессе положительно оценивают только 30% респондентов, а отрицательно — 60%.

Читайте также: Цукербергу придется давать показания по делу Cambridge Analytica

Недовольство курсом Байдена в США растет на фоне неудачного выхода из Афганистана, миграционного кризиса на границе с Мексикой, введения обязательной вакцинации для госслужащих, растущей инфляции, отсутствия результатов в проведении через Конгресс обещанных широких экономических реформ.

Дональд Трамп, Джо Байден
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 20 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Америка не стала бы богатой, если бы тогда были офшоры

С появлением офшоров мир сильно изменился. Капитал потерял свою национальность. Он перестал быть украинским или американским. Он стал транснациональным. И оседает там, где ему выгодно. И в этом состоит проблема стран, которые не могут его удержать у себя дома.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016