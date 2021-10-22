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Актер Алек Болдуин застрелил человека во время съемок фильма

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Актер Алек Болдуин застрелил человека во время съемок фильма

Случайный выстрел во время съемок вестерна в США, из-за которого погибла женщина-оператор, совершил актер Алек Болдуин, сообщила полиция.

Об инциденте стало известно ранее в пятницу. Киногруппа снимала фильм «Ржавчина» с Алеком Болдуином в главной роли возле Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Во время съемок огнестрельное оружие, использовавшееся в картине, выстрелило, ранив двух человек. 42-летнюю оператора отправили санавиацией в больницу города Альбукерка, однако она скончалась от полученного ранения.

Второй пострадавший — 48-летний режиссер картины. Его госпитализировали, он находится в критическом состоянии, сообщает The Hollywood Reporter.

Что именно произошло на площадке и почему оружие выстрелило, неизвестно. Полиция утверждала, что расследует, как именно использовалось оружие. Представитель продюсерской компании заявлял, что произошел «ошибочный выстрел» из огнестрельного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами.

Съемки фильма остановлены на время расследования.

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Помимо исполнения главной роли Алек Болдуин выступает как продюсер фильма «Ржавчина». Он играет известного преступника Харланда Раста (rust — с английского «ржавчина»), который узнает, что его внука-подростка обвиняют в случайном убийстве. После этого семья отправляется в бега.

кино, Алек Болдуин
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