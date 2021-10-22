Украина еще неделю останется в «зеленом списке» ЕС

До следующей недели любители путешествий из Украины могут въезжать на территорию Евросоюза по нынешним правилам, несмотря на катастрофическое ухудшение ситуации с коронавирусом в стране. На этой неделе не будет никаких изменений в рекомендованном ЕС списке путешествий.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

По словам Йозвяка, до пересмотра списка Европа продолжит принимать туристов из Украины с учетом всех необходимых противоэпидемиологических ограничений.

Европейский Союз постоянно анализирует список стран, оценивая благоприятность ситуации в стране с коронавирусом. Граждане входящие в так называемый «зеленый список» стран, могут совершать туристические поездки на территорию ЕС, если они могут предъявить COVID-сертификат.