Украина еще неделю останется в «зеленом списке» ЕС

До следующей недели любители путешествий из Украины могут въезжать на территорию Евросоюза по нынешним правилам, несмотря на катастрофическое ухудшение ситуации с коронавирусом в стране. На этой неделе не будет никаких изменений в рекомендованном ЕС списке путешествий.
Об этом на своей странице в Twitter сообщает корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
По словам Йозвяка, до пересмотра списка Европа продолжит принимать туристов из Украины с учетом всех необходимых противоэпидемиологических ограничений.
Европейский Союз постоянно анализирует список стран, оценивая благоприятность ситуации в стране с коронавирусом. Граждане входящие в так называемый «зеленый список» стран, могут совершать туристические поездки на территорию ЕС, если они могут предъявить COVID-сертификат.
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