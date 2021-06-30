ЕС возобновляет свободный въезд еще из десятка стран, но не из Украины

ЕС с 1 июля позволит свободный въезд с еще 12 стран, в том числе Молдовы, Азербайджана и Армении.
Об этом в Twitter сообщили журналисты «Радио Свобода» со ссылкой на решение комитета постоянных представителей ЕС.
«Косово, Босния и Черногория включены в список безопасных для путешествий стран. Постоянные представители государств-членов ЕС утвердили обновленный список с 12 дополнительными странами. Он вступит в силу до конца этой недели», — написала журналистка Гьеракина Тухина.
В свою очередь Рикард Джозвяк уточнил, что рекомендация вступит в силу с четверга.
По его данным, Молдова, Армения и Азербайджан также включены в список.
ЕС последний раз обновлял свои рекомендации по путешествиям 18 июня.
Тогда свободный въезд был разрешен из Албании, Австралии, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии, Северной Македонии, Руанды, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, США и Китая (в случае взаимности со стороны Пекина).
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