Евросоюз открыл границы для граждан США и некоторых других стран

Совет ЕС добавил США в список стран, для граждан которых государства сообщества должны открыть границы, закрытые из-за пандемии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.
«После пересмотра в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС Совет обновил список стран, специальных административных районов и других образований и территориальных органов, в отношении которых должны быть сняты ограничения на поездки. С 18 июня 2021 года государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей следующих третьих стран: Албании, Австралии, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии, Северной Македонии, Руанды, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, США, Китая», — отмечается в нем.
При этом Совет в очередной раз подчеркивает, что для КНР границы откроются только тогда, когда она откроет границы для ЕС.
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